В Грузии в результате взрыва на шахте погибли 4 человека

Четыре человека погибли, шесть получили серьёзные ожоги в результате взрыва метана на шахте «Миндели» в грузинском городе Ткибули, сообщает МВД Грузии. Трагедия произошла в понедельник утром.

«По предварительной информации следствия, в одном из тоннелей шахты, предположительно из-за взрыва метана, деформировались стены и обрушился потолок», — говорится в заявлении на сайте МВД.

В министерстве отмечают, что в результате инцидента четыре человека получили тяжёлые телесные повреждения и скончались на месте, шестеро были госпитализированы с ожогами и травмами.

По факту начато расследование. Следствие ведётся по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлёкшее за собой смерть человека».

Это уже вторая трагедия в шахте Миндели за последние три месяца. В апреле здесь произошло обрушение боковых пород тоннеля — ударная волна воздуха распространилась по центральным тоннелям, в результате чего на месте погибли шесть человек.