В Хельсинки прошла встреча Путина и Трампа

Трамп обсудит с Путиным Сирию, Украину и вмешательство в выборы в США

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили переговоры тет-а-тет в президентском дворце в Хельсинки, которым предшествовала открытая часть встречи в узком составе.

На ней президент России заявил, что настало время поговорить обстоятельно.

«У нас продолжаются постоянные контакты. Мы и по телефону говорили, и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Ну и, конечно, настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям и по различным «болевым точкам» в мире. Их достаточно много для того, чтобы обратить на это внимание», — заявил Путин.

При этом Трамп отметил, что весь мир заинтересован в хороших отношениях между Москвой и Вашингтоном.

«У наших двух стран есть огромная возможность для того, чтобы наладить наши взаимоотношения. На протяжении нескольких лет», — сказал он.

Президент США сообщил, что хотел бы поговорить о торговле, военных вопросах, в том числе ядерном потенциале двух стран, и Китае. Также Трамп поздравил Путина с проведением «великолепного чемпионата мира по футболу».

Открытая часть переговоров завершилась рукопожатием. Далее беседа продолжилась тет-а-тет и продлилась больше двух часов. Затем по графику проходят переговоры в расширенном составе, которые, согласно договорённостям, займут час 45 минут.

С российской стороны в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, директор департамента МИД по Северной Америке Георгий Борисенко и российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.



С американской стороны за столом госсекретарь Майк Помпео, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли и старший советник совета национальной безопасности по России Фиона Хилл.

Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов.