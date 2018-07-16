Путин прибыл в Хельсинки на встречу с Трампом

Трамп обсудит с Путиным Сирию, Украину и вмешательство в выборы в США

Президент России Владимир Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

Сразу из аэропорта Путин отправится в президентский дворец.

У лидеров двух держав запланировано совместное фотографирование с президентом Финляндии, а затем, спустя 10 минут, должна начаться их первая полноформатная встреча. На беседу тет-а-тет стороны отвели полтора часа. Далее по графику должны состояться переговоры в расширенном составе, которые, согласно договорённостям, по продолжительности займут один час 45 минут. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что президентов никто ограничивать во времени не будет, и они сами решат, будет ли принято по итогам встречи совместное заявление, пока же в планах этого нет.

Каких-то конкретных решений ни политики, ни эксперты от саммита не ждут — отмечается, что хорошо уже то, что диалог начался. Глава МИД России Сергей Лавров рассчитывает, что США и Россия на саммите смогут договориться о возобновлении замороженных каналов связи по ключевым вопросам.

Завершатся российско-американские переговоры совместной пресс-конференцией лидеров.

Президент России закончит свой визит в Хельсинки встречей с главой Финляндии, на территории которой пройдёт саммит.