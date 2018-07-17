В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже

Пока внимание всего мира было приковано к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, в Вашингтоне задержали и обвинили в шпионаже россиянку Марию Бутину.

Как заявило в понедельник американское министерство юстиции, Бутина обвиняется в «сговоре c целью работы агентом иностранного государства» без соответствующей регистрации при американском правительстве. Ей грозит до пяти лет тюрьмы, уточняется в заявлении ведомства.

Согласно обвинительному заключению, с 2015 и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала «по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое раньше было депутатом парламента РФ, затем стало высокопоставленным представителем в Центральном банке РФ» и находится под санкциями. По данным минюста, Бутина хотела «использовать личные связи с лицами в США, влияющими на американскую политику», «налаживать неофициальные контакты» и «проникать в организации, действующие в политике США», чтобы продвигать интересы РФ, говорится в документе суда.

В качестве доказательств приводятся сведения о том, что Бутина общалась с неназванным лицом в российском правительстве по интернету, а также устанавливала связи с неназванным гражданином США, который бы представил её затем влиятельным людям в Америке. Бутина находилась в США по студенческой визе, отмечается в обвинительном заключении.

Ранее американские СМИ писали, что Бутина пыталась наладить связи с местным оружейным лобби — Американской стрелковой ассоциацией (NRA). Указывалось, что Бутина в прошлом работала с зампредом Центробанка России Александром Торшиным, когда тот был сенатором. Связь Торшина с NRA через Бутину преподносилась как доказательство сговора президента Дональда Трампа с Россией на том основании, что NRA поддерживает республиканцев и Трампа. Кремль и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Трампом и Россией.

«Расследование ФБР установило, что Бутина и российское официальное лицо предприняли шаги по развитию связей с американскими политиками, чтобы организовать частные или, как говорила Бутина, запасные линии коммуникаций. Эти линии могли быть использованы РФ для того, чтобы внедриться в механизмы принятия решений на общенациональном уровне в США для продвижения повестки дня РФ», — говорится в показаниях спецагента ФБР Кевина Хелсона, приложенных к делу.

«Российская операция по влиянию включала, в том числе, поручения российского официального лица Бутиной, встречи между Бутиной и политиками и кандидатами на политические посты в США, присутствие Бутиной на мероприятиях, спонсируемых лоббистскими группами… и сообщениями, которые Бутина отправляла обратно в Москву через официальное лицо о результатах встречи с политиками и кандидатами в США», — также отмечается в документе.

Адвокат россиянки Роберт Дрисколла в своём заявлении отверг все обвинения в ее адрес.

«Мария Бутина не является агентом Российской Федерации. Она российский гражданин в Соединенных Штатах по студенческой визе и недавно закончила Американский университет в Вашингтоне, получив степень магистра в сфере международных отношений», — указал он.

По словам адвоката, у россиянки есть разрешение на работу, она искала варианты трудоустройства, чтобы применить на практике полученное образование. Кроме того, «несколько месяцев назад она добровольно в закрытом режиме в течение восьми часов давала показания представителям обеих партий в спецкомитете по разведке сената конгресса США, а также предоставила им тысячи документов», отметил Дрисколл.

Суд округа Колумбия принял решение оставить Бутину под стражей до слушаний, которые пройдут 18 июля.