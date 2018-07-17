Израиль запретил поставки топлива в сектор Газа, Египет закрыл КПП «Рафах»

Израиль ужесточил блокаду сектора Газа, запретив до конца недели завозить туда топливо, сообщило министерство обороны страны.



Решение, чреватое углублением социально-экономического кризиса в палестинском анклаве, израильтяне называют ответом на продолжающиеся «террористические поползновения» со стороны правящего движения ХАМАС.



«Министр обороны Авигдор Либерман после консультаций с начальником генерального штаба решил до ближайшего воскресенья закрыть КПП «Керем Шалом» для топлива», — сообщило министерство.



Согласно пресс-релизу, единственный грузовой переход на границе Израиля с сектором Газа продолжит пропускать продовольствие и медикаменты, поставки которых будут утверждаться в индивидуальном порядке. Неделю назад израильтяне объявили о закрытии «Керем-Шалом» для коммерческого экспорта и импорта, однако, как говорят палестинцы, поставки горючего при этом продолжались.

В то же время, Египет объявил о закрытии контрольно-пропускного пункта «Рафах», полностью обрезав связь анклава с внешним миром. В заявлении пресс-службы КПП говорится, что он будет закрыт на неопределённый срок.



Ещё одной мерой давления на сектор Газа стало очередное сокращение акватории Средиземного моря, где палестинцам разрешён лов рыбы, — с шести до трёх миль от побережья.

С 30 марта палестинцы проводят мирные акции на границе Израиля и сектора Газа, приуроченные к 42-й годовщине «Дня земли». В ходе разгона акций палестинцев израильские военные применяют боевые пули. Общее число палестинцев, погибших от рук израильских военных, превысило 135, тысячи получили ранения. В числе погибших два журналиста и два медработника.