Малайзийский лайнер MH17 был сбит из ЗРК Вооруженных сил России — эксперты

Россия должна признать свою ответственность за крушение пассажирского самолёта Boeing рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» и сотрудничать со следствием, заявила во вторник верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

ЕС по-прежнему полностью поддерживает резолюцию ООН под номером 2166, сказала Могерини в четвёртую годовщину катастрофы.

По её словам, ответственные за крушение самолета должны понести наказание, а для установления всех обстоятельств произошедшего необходимо сотрудничать со следствием.

Совместная группа по расследованию катастрофы рейса МН17 выявила доказательства причастности России к крушению Boeing, отметила политик.

Самолет Boeing 777 авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Украиной, в 40 километрах от российско-украинской границы. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту лайнера.

В Нидерландах была создана Совместная следственная группа для расследования случившегося.

Международная следственная группа JIT (Австралия, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Украина) ранее представила промежуточные результаты расследования, исходя из которого Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ из Курска.