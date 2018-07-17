Россия профинансировала беспорядки в Македонии — расследование

Президент Македонии снова отказался подписать договор с Грецией о переименовании

Греческие бизнесмены, известные своей близостью к России, проплатили акции протеста в Македонии с требованием аннулирования компромиссного соглашения с Афинами по официальному названию страны. Об этом говорится в заявлении Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По версии OCCRP, российский предприниматель греческого происхождения, глава спортивного клуба РАОК Иван Саввиди перечислил не менее 300 тысяч евро на поддержку группировок, участвовавших в акциях протеста в Македонии.

В заявлении отмечается, что Саввиди, который также является бывшим депутатом Государственной Думы РФ, нелегально переправлял через границу наличные деньги, которые затем распределялись между отдельными политиками, радикальными группировками и фанатами футбольного клуба «Вардар».

Премьер-министр Македонии Зоран Заев ранее сообщил журналистам, что в своих показаниях в полиции фанаты ФК «Вардар» признались, что участвовали в беспорядках в Скопье за деньги, перечисленные российскими предпринимателями.

Греция и Македония подписали 17 июня соглашение о новом конституционном названии последней — Республика Северная Македония. Договор назван сторонами и представителями международных организаций историческим и открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.

Россия традиционно выступает против расширения НАТО, называя это угрозой своей национальной безопасности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Македонии Зоран Заев подписали 12 июля в Брюсселе документ о начале переговоров по вступлению страны в альянс. На минувшей неделе стало известно о высылке Грецией двух российских дипломатов. Официальный представитель греческого правительства Димитрис Тзанакопулос, комментируя эти планы, объяснил их «поведением, направленным на вмешательство в проблему бывшей югославской республики Македония».