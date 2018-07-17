Трамп попал под шквал критики за пресс-конференцию с Путиным

В Хельсинки завершились переговоры Путина и Трампа

Первая полноформатная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина прошла в понедельник в Хельсинки.

Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов.

Выступление Трампа на совместной пресс-конференции с Путиным вызвало шквал критики в адрес американского лидера, заявившего, что он не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан, который довольно редко открыто критикует Трампа, призвал президента понять, что «Россия — не наш союзник».

Известный сенатор от республиканской партии Джон Маккейн назвал выступление «позорным».

«Ни один из предыдущих президентов (США) никогда не унижался перед тираном более презренно», — заявил Маккейн.

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан сказал, что пресс-конференция Трампа «была не чем иным, как изменой».

«Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, он целиком и полностью в кармане Путина. Республиканские патриоты: где вы?» — написал Бреннан в Twitter.

После пресс-конференции сайт dictionary.com в своём Twitter поделился определениями слов «патриот» и «предатель».