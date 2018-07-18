Азербайджан и Италия обсудили двустороннее сотрудничество

Эрдоган совершит первые после выборов визиты в Азербайджан и Северный Кипр

Азербайджан и Италия подписали в среду в Баку ряд соглашений о сотрудничестве в различных сферах, сообщила пресс-служба азербайджанского президента.

Во вторник президент Италии Серджо Маттарелла прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Церемония подписания документов прошла в среду при участии лидеров двух стран Ильхама Алиева и Серджо Маттареллы.

Как говорится в сообщении на официальном сайте главы Азербайджана, в честь президента Италии на площади был выстроен почётный караул.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Италии Серджо Маттареллу.

Главы государств прошли перед строем почётного караула. Затем президент Италии поприветствовал азербайджанских военных, после чего прозвучали государственные гимны Италии и Азербайджана.

После церемонии официальной встречи, прошли переговоры в формате один на один лидеров двух стран. Главы государств отметили успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Италией в политическом, экономическом и других направлениях и подписаны ряд соответствующих соглашений.

После подписания документов Алиев и Маттарелаа выступили с заявлениями для прессы.