У Cеверного Кипра затонуло судно с мигрантами, 19 погибли

Лодка с около 150 мигрантами на борту потерпела крушение в Средиземном море у берегов Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), в результате чего погибли 19 человек.

В ходе поисково-спасательной операции к настоящему времени обнаружено 16 тел погибших, ещё 26 человек числятся пропавшими без вести. Спасателям удалось спасти 105 человек, некоторые из них в тяжёлом состоянии. В операции принимают участие подразделения береговой охраны Турции и ТРСК.

Сообщается, что на радарах береговых служб судно появилось накануне вечером и к утру среды оно затонуло.

В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. По данным Международной организации по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тысячу человек. Более 3 тысяч человек, выбравших этот маршрут, погибли в пути.