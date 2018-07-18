19 мигрантов погибли при затоплении судна у берегов Cеверного Кипра

Не менее 16 человек погибли при затоплении судна с мигрантами из Сирии, которое пошло ко дну недалеко от берегов Турецкой Республики Северный Кипр у города Ени Эренкёй. Как сообщила в среду газета Hurriyet, всего на борту могло находиться 150 человек.

В ходе поисково-спасательной операции к настоящему времени обнаружено 16 тел погибших, ещё 30 человек числятся пропавшими без вести. Спасателям удалось спасти 105 человек, некоторые из них в тяжёлом состоянии. В операции принимают участие подразделения береговой охраны Турции и Турецкой республики Северного Кипра.

Сообщается, что на радарах береговых служб судно появилось накануне вечером и к утру среды оно затонуло. Пока отрабатываются различные версии произошедшего, однако, как сообщили Hurriyet некоторые эксперты, в Средиземном море штиль и нет волн. В связи с этим появляются пока не нашедшие официального подтверждения подозрения в намеренном затоплении судна.

В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. По данным Международной организации по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тысячу человек. Более 3 тысяч человек, выбравших этот маршрут, погибли в пути.