В Индии задержали 6 человек в связи с изнасилованием туристки из России

Шесть мужчин были задержаны полицией в индийском штате Тамилнад по подозрению в изнасиловании россиянки.

Как сообщается, 21-летняя девушка была найдена в понедельник голой и без сознания на полу её комнаты в отеле. На её теле были также обнаружены укусы, в том числе на лице и руках.

Полиция считает, что жертва потеряла сознание под влиянием какого-то наркотика.

Женщина, которая путешествовала в одиночку, прибыла в город Тируваннамалай в прошлый четверг.

Среди находящихся под стражей хозяин хостела и гид девушки, который сказал полиции, что нашёл её через несколько часов после того, как у них был секс по обоюдному согласию.

По словам одного из следователей, девушка проходит лечение передозировки наркотиков и незначительных травм, при этом предпринимаются попытки взять с неё показания.

Медицинский отчёт подтвердил факт сексуального насилия.

Изнасилования женщин и девочек в Индии является острой общественной проблемой.

В 2016 году в Индии было зарегистрировано около 40 тысяч случаев изнасилования, что в два раза больше чем в 2012 году, когда было зарегистрировано около 25 тысяч случаев. Правозащитники заявляют, что ещё тысячи людей не сообщают о совершённых против них преступлениях.

Сразу несколько иностранных туристок подверглись сексуальному насилию в Индии в последние месяцы.