В Индии задержали 6 человек в связи с изнасилованием туристки из России

Шесть мужчин были задержаны полицией в индийском штате Тамилнад по подозрению в изнасиловании россиянки.
Как сообщается, 21-летняя девушка была найдена в понедельник голой и без сознания на полу её комнаты в отеле. На её теле были также обнаружены укусы, в том числе на лице и руках.
Полиция считает, что жертва потеряла сознание под влиянием какого-то наркотика.
Женщина, которая путешествовала в одиночку, прибыла в город Тируваннамалай в прошлый четверг.
Среди находящихся под стражей хозяин хостела и гид девушки, который сказал полиции, что нашёл её через несколько часов после того, как у них был секс по обоюдному согласию.
По словам одного из следователей, девушка проходит лечение передозировки наркотиков и незначительных травм, при этом предпринимаются попытки взять с неё показания.
Медицинский отчёт подтвердил факт сексуального насилия.
Изнасилования женщин и девочек в Индии является острой общественной проблемой.
В 2016 году в Индии было зарегистрировано около 40 тысяч случаев изнасилования, что в два раза больше чем в 2012 году, когда было зарегистрировано около 25 тысяч случаев. Правозащитники заявляют, что ещё тысячи людей не сообщают о совершённых против них преступлениях.
Сразу несколько иностранных туристок подверглись сексуальному насилию в Индии в последние месяцы.