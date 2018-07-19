Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Грузию

Канцлер Германии Ангела Меркель совершит визит в Грузию во второй половине августа. Об этом сообщило в четверг общественное телевидение Грузии со ссылкой на информированные источники в Тбилиси и Берлине.

Отмечается, что это будет второй официальный визит Меркель в Грузию в ранге канцлера ФРГ — в первый раз в качестве канцлера Германии она посетила Тбилиси в 2008 году.

Местные СМИ ранее сообщали, что Меркель впервые побывала в Грузии в 1970-х годах в качестве туристки - победительницы прошедшей в ГДР олимпиады по русскому языку.

В 1919 году Германия установила дипломатические отношения с Грузинской демократической республикой (действовала с мая 1918 до марта 1921 года, до вхождения Грузии в СССР - прим. ТАСС), в апреле 1992 года между двумя странами были восстановлены дипотношения. ФРГ в последние 26 лет оказывает помощь Грузии в процессе проведения реформ, содействует процессу евроинтеграции страны, помогает развитию в сфер энергообеспечения, частного сектора, профессионального образования, охраны окружающей среды.

В Грузии в настоящее время проживают около 700 выходцев из Германии — потомков тех, кто переселился сюда в XIX веке.