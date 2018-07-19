Палестинская семья более века хранит сбережения османского солдата

В период Первой мировой один из военных Османской армии доверил одному из палестинских ремесленников все свои сбережения.

Солдат, служивший в городе Наблус, передал свои деньги на хранение палестинцу Рушду Эфенди, чья семья из поколения в поколение хранила сбережения.

Османский военный сказал, что при первой возможности вернётся и заберёт деньги. Прошло уже 103 года, а семья палестинца всё ещё ждёт наследников военнослужащего.





Наследники Эфенди говорят, что до сегодняшнего дня не дотрагивались до денег и даже не пересчитывали их.

В ответ на настоятельную просьбу корреспондента Агентства Анадолу, племянник Русду Эфенди — Рагип Хильми аль-Алюл согласился пересчитать деньги.

Как оказалось палестинцу были доверены 10 купюр номиналом поллиры, 117 купюр номиналом одна лира и пять купюр номиналом 5 лир выпуска периода правления султана Мехмета Решада — в общем 152 османские лиры. По сегодняшним расценкам это 140 тысяч турецких лир (около 29 тысяч долларов США).