Российский крейсер с золотом стоимостью более $130 миллиардов найден у берегов Южной Кореи

Затонувший во время Русско-японской войны крейсер был найден у берегов Южной Кореи на глубине 434 метров, сообщила южнокорейская компания Shinil Group, организовавшая экспедицию по поиску и исследованию судна.

Предположительно, на борту корабля в момент крушения находился груз из золотых слитков и монет общей стоимостью более чем в 130 миллиардов долларов США.

Shinil Group сообщила, что в воскресенье её специалисты обнаружили на дне Японского моря останки броненосного крейсера «Дмитрий Донской», затонувшего возле южнокорейского острова Уллындо 113 лет назад.

Компания планирует организовать подъём судна со дна моря в ближайшее время.

Shinil Group также сообщила, что половина золота будет возвращена правительству России, а 10 процентов оставшейся половины будут использованы для развития туризма на острове.





«Дмитрий Донской» — броненосный крейсер первого класса, входивший в эскадру Российского балтийского флота, покинул воды Балтики в 1885 году. В течение 20 лет он бороздил мировые океаны, а в мае 1905 года Балтийский флот, представлявший на те времена самую мощную военно-морскую силу Российской Империи, принял участие в Цусимской битве между 38 российскими и 89 японскими судами. Крейсер массой 5,8 тысяч тонн входил в число 38 основных кораблей Балтийского военно-морского флота.