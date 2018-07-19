Time скрестил Путина и Трампа на обложке журнала

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера слитые в одно лица президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.



На обложке также размещена статья под заголовком «Кризис вокруг саммита», которая критикует заявления американского лидера в ходе пресс-конференции после его встречи с Путиным в Хельсинки.



Журнал напоминает, что на вопрос журналиста, доверяет ли он больше позиции спецслужб США или России по «российскому вмешательству» в американские выборы, Трамп ответил, что у него есть «доверие к обеим сторонам».



«Приводящую в замешательство симпатию Трампа к Путину спустя полтора года его (Трампа) президентства еще только предстоит объяснить», — пишет издание.

TIME's new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1 — TIME (@TIME) July 19, 2018



Ранее заявления Трампа о его доверии и Путину, и американской разведке вызвали яростную критику внутри США. Трамп уточнил, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США, которое Кремль также опровергает. Как демократы, так и республиканцы назвали поведение Трампа проявлением «слабости» или «безумия», а экс-директор ЦРУ в администрации Барака Обамы Джон Бреннан назвал выступление президента государственной изменой. Позднее Трамп заявил журналистам, что оговорился и на самом деле имел в виду противоположное — что Россия могла вмешаться в выборы.



Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».