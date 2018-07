Time скрестил Путина и Трампа на обложке журнала

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера слитые в одно лица президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.



На обложке также размещена статья под заголовком «Кризис вокруг саммита», которая критикует заявления американского лидера в ходе пресс-конференции после его встречи с Путиным в Хельсинки.



Журнал напоминает, что на вопрос журналиста, доверяет ли он больше позиции спецслужб США или России по «российскому вмешательству» в американские выборы, Трамп ответил, что у него есть «доверие к обеим сторонам».



«Приводящую в замешательство симпатию Трампа к Путину спустя полтора года его (Трампа) президентства еще только предстоит объяснить», — пишет издание.

