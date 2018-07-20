В Германии мужчина ранил ножом 14 человек

Мужчина напал на пассажиров автобуса в немецком Любеке, в результате 14 человек пострадали, из них двое получили тяжёлые ранения, пишет издание Luebecker Nachrichten.



Сообщается, что неизвестный достал из рюкзака оружие и напал на людей, ехавших с ним в одном автобусе. Когда водитель остановил автобус, чтобы пассажиры могли выйти, мужчина напал и на него. Нападавший попытался сбежать, но был задержан проезжавшими неподалёку патрульными полицейскими. Погибших в результате инцидента нет.



По информации издания, нападавший мужчина может быть выходцем из Ирана, ему около 35 лет. Других подробностей официально не приводится.