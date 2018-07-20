В Казахстане задержан подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена

В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

Сейчас его поместили в изолятор временного содержания.

«Другая информация в интересах следствия не распространяется», — заявили в МВД.

Позднее в прокуратуре рассказали, что задержанный, которого зовут Нуралы Киясов, признал вину.

По данным ведомства, продолжаются поиски соучастника, личность которого уже установлена.

Им оказался 24-летний уроженец Кызылординской области республики Арман Кудайбергенов, сообщили в МВД Казахстана.

В полиции назвали приметы второго подозреваемого: рост 165-170 сантиметров, худощавое телосложение; был одет в черную футболку, серые джинсы, обувь черного цвета, носит солнцезащитные очки.

Отмечается, что к его розыску привлекли весь личный состав ведомства. Для расследования уголовного дела создали следственно-оперативную группу из числа наиболее опытных сотрудников МВД и департамента внутренних дел Алма-Аты во главе с первым заместителем ведомства Жанатом Сулейменовым.

Убийство фигуриста

В чевтерг фигурист застиг воров во время кражи зеркал с его автомобиля. Ему нанесли ножевое ранение в районе крупных кровеносных сосудов.

В больницу Алма-Аты он поступил уже в состоянии клинической смерти. Позднее Тен скончался из-за большой кровопотери. Как рассказали в казахстанском Минздраве, его ранение было несовместимым с жизнью.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

Прощание с фигуристом пройдёт в субботу во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Свои соболезнования выразили известные фигуристы, спортсмены, тренеры, казахстанские политики, дипломаты, президент республики Нурсултан Назарбаев, а также вице-премьер России Виталий Мутко.

Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи, он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира — 2015. С 2004 по 2010 год тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем переехал в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом. Впоследствии сотрудничал с российским специалистом Николаем Морозовым.