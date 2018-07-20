В Северном Кипре отметили 44 годовщину начала операции ВС Турции «По поддержанию мира на Кипре»

В рамках Праздника мира и свободы в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) тысячи турок-киприотов встали на Вахту памяти в связи с событиями 44-летней давности.

Глава организационного комитета акции Февзи Танпынар отметил, что участники Вахты памяти выражают таким образом протест против врагов турок-киприотов и тех, кто хочет разорвать их узы с Турцией.



Участники акции с факелами в руках вышли на побережье, где 44 года назад высадились турецкие десантники. Здесь они почтили память турецких военных, погибших в ходе операции.

В рамках акции также выступил турецкий певец Кырач. Вахта памяти завершилась на рассвете.

Минуло 44 года с начала операции ВС Турции «По поддержанию мира на Кипре», направленной на защиту прав турецкой общины острова. Действия турецких военных остановили кровопролитие на Кипре и принесли на остров мир.

События, подготовившие почву для операции на Кипре, начались в 1959 году. Соглашения, заключенные в том году представителями Турции, Великобритании и Греции в Цюрихе и Лондоне подразумевали создание Республики Кипр. Гарантами данного процесса выступили все три страны.

Вооружённые группы греков-киприотов с 1963 года начали совершать нападения на представителей турецкой общины острова. Давлением и силой турки-киприоты были отстранены от власти на острове.

Целью греческой общины стало присоединение Кипра к Греции. В 1963-1974 годах давление на турецкую общину Кипра возросло.

Один из лидеров группировки EOKA-B Никос Самсон, при поддержке находящейся у власти в Греции военной хунты, поднял мятеж на Кипре и свергнул президента острова, архиепископа Макариоса. Сразу после этого в Анкаре был созвано заседание Совета национальной безопасности Турции. По завершению заседания премьер-министр Турции Бюлент Эджевит поручил начать подготовку к высадке войск на Кипр.

Критика мировой общественности в отношении военного режима Кипра формировала благоприятные условия для дальнейших действий Анкары. Турция направила корабли ВМС к берегам Кипра.

«Операция по поддержанию мира на Кипре» началась 20 июля высадкой воздушного десанта в районах Лефкоша, Хамиткёй, Гёньели и Пынарбашы. Кроме того, морской десант высадился в районе Явуз. Сигналом к началу операции стали слова «Айше выходит на отдых». Айше – имя дочери министра иностранных дел Турции того периода Турана Гюнеша, принявшего участие в конференции в Женеве.

ВВС Турции 21 июня начали наносить удары по объектам войск греческой общины острова.

На второй день операции третий парашютно-десантный полк ВС Турции обеспечил контроль над районом Деликтепе. В этот же день турецкие солдаты вошли в город Гирне и начали продвигаться к городу Лефкоша.

Операция по поддержанию мира на Кипре была завершена 22 июня 1974 года по призыву ООН.