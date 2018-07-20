Советник Макрона, избивший человека, помещён под стражу

Александр Беналля, сотрудник кабинета президента Франции Эммануэля Макрона, был задержан в пятницу и помещён под стражу, сообщила прокуратура Парижа. Эта мера принята в рамках ведущегося прокуратурой предварительного расследования дела об актах насилия в отношении жителей города во время майской манифестации.

В четверг газета Le Monde на своём интернет-сайте опубликовала видеоматериалы, на которых Беналля заснят в рядах работников полицейского спецподразделения. Он избивает манифестанта-мужчину и грубо обращается с двумя женщинами, сбивая одну из них с ног. От Елисейского дворца Беналля, заведовавший вопросами обеспечения безопасности президента, получил разрешение лишь присутствовать в качестве наблюдателя за действиями полиции в ходе первомайских манифестаций.

Теперь, по данным агентства AFP, против Беналля могут быть выдвинуты обвинения в совершении представителем власти насильственных действиях в составе группы лиц, а также в превышении своих полномочий, в нелегальном ношении полицейских знаков отличия. На материалах видеосъёмки хорошо видно, что на голове у Беналля защитный шлем с эмблемой полицейского спецподразделения, а на рукаве — стандартная оранжевая повязка с надписью «полиция».

Нелегальные видеоматериалы

В то же время, как сообщило агентство AFP, в пятницу трое полицейских были временно отстранены от должности за передачу Беналля видеоматериалов наблюдения, которыми ему по статусу не полагалось располагать. Речь идёт о трёх высокопоставленных работниках полиции — комиссаре, генеральном контролёре и командующем крупным подразделением. По данным телеканала BFM, задержанного Беналля допрашивают и относительно этих видеоматериалов.

В четверг официальный представитель Елисейского дворца Брюно Роже-Пети сообщил, что за свой проступок на первомайской демонстрации Беналля был на 15 дней отстранён от работы и предупреждён о том, что в случае повторного нарушения будет немедленно уволен. Роже-Пети уточнил, что во время упомянутых событий Беналля находился в отпуске и попросил разрешить ему провести один день с одним из полицейских спецподразделений для наблюдения за действиями по наведению порядка. Такое разрешение ему было дано, однако, воспользовавшись им, Беналля в бронежилете, шлеме с эмблемой спецподразделения и с повязкой с надписью «полиция» начал избивать демонстрантов на одной из площадей парижского Латинского квартала.

«Он сильно превысил предоставленные ему полномочия, позволявшие быть наблюдателем», — отметил в связи с этим Роже-Пети. Он подчеркнул, что поступок Беналля расценивается как недопустимый. «Беналля лишён теперь функций по организации безопасного перемещения президента Франции», — сообщил представитель Елисейского дворца.

Прокуратура Парижа начала в четверг предварительное расследование в связи с подозрением в превышении официальным лицом своих полномочий и совершении им насильственных действий. Другое расследование проводит инспекция французской полиции. Национальным собранием на основе его комиссии по законодательству создана парламентская следственная комиссия, которая в понедельник уже приступит к работе. Министр внутренних дел Жерар Колон должен в начале будущей недели выступить перед ней в Сенате с изложением ситуации.