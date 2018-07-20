Трамп пригласил Путина в Вашингтон

Трамп попал под шквал критики за пресс-конференцию с Путиным

Президент США Дональд Трамп приглашает главу России Владимира Путина посетить Вашингтон этой осенью, сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

«В Хельсинки президент согласился на продолжающийся диалог на рабочем уровне между сотрудниками советов безопасности двух стран. Президент Трамп попросил (советника по национальной безопасности. — Прим. ред.) Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью. Обсуждение этого уже ведётся», — написала Сандерс на своей странице в Twitter.

Ранее глава Белого дома заявил, что с нетерпением ждёт новой встречи с российским президентом.

На второй встрече Трамп надеется обсудить противодействие терроризму, вопросы безопасности Израиля, тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие темы.

Саммит в Хельсинки

16 июля Путин и Трамп провели в финской столице первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась с разговора тет-а-тет, который занял больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединённых Штатов сразу же после окончания встречи оценил её как положительную.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки и кое-где даже достигли практических договорённостей. В частности, решили сотрудничать в области безопасности. Кроме того, американский президент в очередной раз подчеркнул, что «сговора» с Москвой не было.

Американский лидер также отметил, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.

Саммит и его результаты вызвали шквал критики со стороны политических оппонентов Трампа.