Израильский танк обстрелял пост в Газе

Израиль, несмотря на договоренность о перемирии с палестинскими группировками, обстрелял из танков наблюдательный пункт в секторе Газа.
Как сообщает израильская армия, утром некоторые палестинцы проникли через проволочные заграждения на территорию Израиля.
Палестинцы вернулись обратно в Газу, и в ответ на это армия Израиля обстреляла из танков наблюдательный пункт вооруженного крыла движения ХАМАС — «Бригад Изеддина аль-Кассама», который расположен на границе.
Палестинская сторона пока не сделала каких-либо заявлений в связи с инцидентом.
Накануне в результате авианалёта и танкового обстрела со стороны армии Израиля погибли четыре палестинца. В армии Израиля заявили, что удары нанесены в ответ на стрельбу по израильским военным на границе сектора Газа.
Кроме того, Израиль сообщил о гибели одного своего военнослужащего в результате огня, открытого с палестинской стороны.
После эскалации напряженности накануне вечером при содействии Египта и международных посредников была достигнута договоренность о перемирии между палестинскими группировками и Израилем.