Израильский танк обстрелял пост в Газе

4 палестинца погибли, свыше 600 ранены в стычках на границе сектора Газа

Израиль, несмотря на договоренность о перемирии с палестинскими группировками, обстрелял из танков наблюдательный пункт в секторе Газа.

Как сообщает израильская армия, утром некоторые палестинцы проникли через проволочные заграждения на территорию Израиля.

Палестинцы вернулись обратно в Газу, и в ответ на это армия Израиля обстреляла из танков наблюдательный пункт вооруженного крыла движения ХАМАС — «Бригад Изеддина аль-Кассама», который расположен на границе.

Палестинская сторона пока не сделала каких-либо заявлений в связи с инцидентом.

Накануне в результате авианалёта и танкового обстрела со стороны армии Израиля погибли четыре палестинца. В армии Израиля заявили, что удары нанесены в ответ на стрельбу по израильским военным на границе сектора Газа.

Кроме того, Израиль сообщил о гибели одного своего военнослужащего в результате огня, открытого с палестинской стороны.

После эскалации напряженности накануне вечером при содействии Египта и международных посредников была достигнута договоренность о перемирии между палестинскими группировками и Израилем.