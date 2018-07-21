Пентагон выделил Украине $200 млн на покупку техники и подготовку армии

Пентагон объявил в пятницу о выделении Украине средств в размере 200 миллионов долларов США на проведение подготовки военнослужащих и закупку военной техники в рамках сотрудничества в области безопасности. Об этом в пятницу говорится в распространённом заявлении пресс-службы американского Министерства обороны.

«Пентагон объявил сегодня [в пятницу] о выделении Украине в рамках сотрудничества в области безопасности средств в размере 200 млн долларов на [проведение и закупку] дополнительную подготовку [украинских военнослужащих], [военной] техники и [предоставление] консультативных услуг для укрепления обороноспособности сил Украины», — отмечается в документе.

Таким образом, указали в оборонном ведомстве, с 2014 года Вашингтон оказал Киеву помощь в сфере безопасности на сумму более чем 1 миллиарда долларов.

В пресс-службе пояснили, что выделенные средства пойдут на приобретение военной техники и оборудования, предназначенного для «проведения текущих программ боевой подготовки и [удовлетворения] оперативных потребностей», включая «возможности для повышения качества системы командования и управления войсками в Украине, систем ситуационной оценки обстановки, защищенной связи, мобильности военнослужащих», а также приборы ночного видения, улучшение уровня оказания военно-медицинской помощи. В заявлении подчеркивается, что сроки поставок и размещения техники и оборудования будут «определены позднее».

Как отметили в оборонном ведомстве США, «сотрудничество в области безопасности основывается на недавно принятом Украиной законе о национальной безопасности». Пентагон вслед за Госдепартаментом поддержал данную инициативу.

Помощь в рамках военного бюджета

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете госучреждений США на остаток 2018 финансового года (закончится 30 сентября), в который включены 200 миллионов долларов на поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения. В бюджете США на 2018 год заложены 620 миллионов долларов на поддержку Украины. Из них 200 миллионов долларов Пентагон может израсходовать на поставки Киеву военной помощи, включая оборонительные вооружения. В 2017 году на эти цели было отпущено 150 миллионов долларов.

Американские военные смогут не только передать вооружения украинской армии, но также вести ее подготовку, оказывать логистическую поддержку, делиться разведданными и другое. Однако законодатели уточнили, что эти средства нельзя расходовать на закупки или поставки Украине переносных зенитных ракетных комплексов.