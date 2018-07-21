США не поддерживают возможный референдум на востоке Украины

Вашингтон не рассматривает вопрос поддержки возможного проведения на востоке Украины референдума о независимости. Об этом сказал глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис.

«Белый дом не рассматривает вопрос поддержки проведения референдума на востоке Украины», – сказал Маркис.

По его мнению, любые усилия по организации так называемого «референдума» будут нелегитимными.

Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече 16 июля в Хельсинки обсудили возможность проведения референдума в Донбассе.

Украинский Донбасс находится под контролем пророссийских сепаратистов. В Донецке и Луганске с 2014 года продолжаются бои между сепаратистами и украинской армией.

Отношения Украины и России обострились в 2014 году, когда Москва оккупировала украинский полуостров Крым и начала оказывать поддержку пророссийским сепаратистам на востоке Украины.

Крым, который является частью Украины, был оккупирован Россией в марте 2014 года по итогам вторжения российских войск на полуостров и незаконно проведённого под их присмотром «референдума». Украина и международное сообщество не признали действия Москвы и ввели политические и экономические санкции против России и её граждан.