Власти Китая эвакуировали почти 400.000 человек на востоке страны из-за тайфуна

Власти Китая эвакуировали более 387 тысяч человек в Шанхае и провинциях Чжэцзян и Цзянсу из-за обрушившегося на восточное побережье страны тайфуна «Ампил», информации о жертвах или пострадавших пока не поступало, сообщает агентство Синьхуа.

Тайфун «Ампил» в воскресенье обрушился на восточное побережье Китая, неся с собой сильные порывы ветра и ливневые дожди, сообщает метеорологическое управление КНР.



Десятый в этом году тайфун обрушился на побережье острова Чунмин возле Шанхая в 12.30 по местному времени (7.30 мск). Порывы ветра в эпицентре тропического шторма достигали 100 километров в час.



Свыше 28 тысяч судов, включая 22,9 тысячи рыболовецких лодок, находившихся в прибрежных районах, вернулись к берегу, выход в море в ближайшие два дня не рекомендуется. Закрыты строительные площадки, туристические объекты, развлекательные парки, выходы на набережные и пляжи. Отменены или отложены запланированные на воскресенье крупные спортивные мероприятия на открытом воздухе.



Аварийные службы находятся в полной готовности, чтобы не допустить жертв и крупного ущерба от стихии.

По данным китайских метеорологов, тайфун продвигается в северо-западном направлении со скоростью 25 км/ч, сила ветра в его эпицентре достигает 10 баллов (до 28,5 м/с). Ожидается, что к полудню по местному времени «Ампил» обрушится на Шанхай.

За ночь в некоторых районах города выпало до 20 мм осадков, ветер значительно усилился и в большей части Шанхая составляет порядка 5-7 баллов, а на востоке мегаполиса — 8-9 баллов. В течение суток на город обрушатся мощные ливни - ожидается выпадение до 50 мм осадков.

Ранее власти ввели повышенный уровень метеорологической опасности. По прогнозам метеорологов, десятый в этом году тайфун обрушится на Шанхай и побережье провинции Чжэцзян в воскресенье около полудня (7.00 мск). По состоянию на 5.00 по местному времени (00.00 мск) тайфун находился в 145 километрах от побережья Шанхая, он перемещается в северо-западном направлении со скоростью около 25 километров в час. Ожидается, что когда «Ампил» достигнет побережья, его скорость увеличится до 90 километров в час.

В связи с приближением стихии администрация города просит население проявлять максимальную осторожность, находиться в безопасных местах, не подверженных затоплению.