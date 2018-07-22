Израильские солдаты сломали руку палестинцу с синдромом Дауна при задержании

4 палестинца погибли, свыше 600 ранены в стычках на границе сектора Газа

Израильские солдаты избили палестинца с синдромом Дауна в городе Хеврон в южной части Западного берега реки Иордан, заявили местные палестинские власти в субботу.

Как сообщается, солдаты атаковали 26-летнего Махмуда Заеда прикладами своих винтовок при задержании, в результате чего палестинцу сломали руку.

По словам главы палестинкой группы Фатах в Хевроне Йниса аль-Джунеиди, солдаты прибыли в город для подавления протестов против многолетней израильской оккупации.

Аль-Джунеиди добавил, что израильские солдаты часто проявляют агрессию и издеваются над молодым палестинцем, несмотря на его состояние здоровья.





Ранее в результате авианалёта и танкового обстрела со стороны армии Израиля погибли четыре палестинца. В армии Израиля заявили, что удары нанесены в ответ на стрельбу по израильским военным на границе сектора Газа.

Кроме того, Израиль сообщил о гибели одного своего военнослужащего в результате огня, открытого с палестинской стороны.

Число палестинцев, погибших с 30 марта по сегодняшний день, достигло более 140 человек, тысячи получили ранения.

Последние два месяца палестинцы проводят демонстрации на границе Израиля и сектора Газа, протестуя против многолетней израильской оккупации.

В ходе разгона акций палестинцев израильские военные применяют боевые пули, за что подверглись жёсткой критике со стороны правозащитных организаций.