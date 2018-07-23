В Барселоне мужчина пытался украсть кольцо за 7 млн евро с помощью «магии»

Каталонская полиция задержала в Барселоне человека, которого подозревают в попытке кражи кольца стоимостью в 7 миллинов евро. Об этом сообщила в понедельник газета La Vanguardia.

По её информации, инцидент произошёл в одном из ювелирных магазинов каталонской столицы. Предполагаемый грабитель заверил, что представляет интересы покупателя драгоценностей.

Для проверки камня на кольце он попросил разрешения поместить его в футляр, который на первый взгляд казался абсолютно обычным. На самом деле это была так называемая магическая коробка с двойным дном.

С помощью данной уловки мошенник незаметно спрятал кольцо в своём кармане. Тем не менее сотрудники магазина заподозрили что-то неладное и включили специальную тревогу, которая предупреждает стражей порядка о возможном ограблении, однако ее не замечают находящиеся внутри люди.

В скором времени в магазин прибыли полицейские. Они нашли драгоценность и задержали подозреваемого.