В Киеве поляк убил человека и ранил ножом женщину

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В ночь на понедельник киевская полиция получила сообщение о найденном трупе мужчины с множественными ножевыми ранениями на улице Гната Хоткевича, сообщается на официальном сайте полиции.

Отправившись на место происшествия для расследования, члены правоохранительных органов заметили, как на улице Двинской неизвестный мужчина бьет ножом женщину.

При попытке задержания мужчина стал атаковать сотрудников полиции из-за чего один из полицейских был вынужден применить огнестрельное оружие, ранив подозреваемого в ногу.

После исследования видео с камер наблюдения удалось выяснить, что нападавший был похож на злоумышленника, который ранее убил мужчину на улице Гната Хоткевича.

Подозреваемый, которого позже госпитализировали, оказался гражданином Польши 1989 года рождения.

По факту преступления было открыто уголовное дело.