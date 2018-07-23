Жара в Японии достигла рекордной температуры, впервые превысив 41 градус

Небывалая жара установилась в Японии, недалеко от Токио температура воздуха достигла рекордной точки в 41,1 градуса, сообщило главное метеорологическое управление страны.



Рекордная температура была зафиксирована в понедельник в городе Кумагая префектуры Сайтама. Власти предупредили жителей об опасности теплового удара, жертвами которого два дня назад стали по меньшей мере 11 человек.

Это стало абсолютным температурным рекордом в Японии за все время ведения статистики. По данным метеорологического управления, в 148 из 927 точек наблюдения по всей стране в понедельник была зафиксирована дневная температура выше 35 градусов.



Прежде в Японии самая высокая температура достигла 41 градуса 12 августа 2013 года в районе Симанто префектуры Коти.



В Токио также необычно жарко, в некоторых районах температура превысила 40 градусов. Удовольствие от погоды испытывают сейчас, пожалуй, только цикады, стрекот которых звонко разносится с деревьев вдоль раскаленных улиц японской столицы.

Из-за жары в Японии к настоящему времени погибли более 20 человек, еще несколько десятков тысяч были госпитализированы. Большинство пострадавших — люди пожилого возраста, которые часто не следят, насколько долго они находятся на улице, или не включают дома кондиционеры в целях экономии.

В прошлом году из-за жары в стране погибли 44 человека, десятки тысяч попали в больницы.