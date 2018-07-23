Израильские солдаты убили палестинского подростка

Палестинский подросток погиб в ночь на понедельник в ходе рейда, проводимого израильскими войсками в лагере беженцев на Западном берегу реки Иордан, сообщило местное министерство здравоохранения.

«Молодой палестинец погиб сегодня на рассвете в столкновениях с израильской армией в лагере беженцев аль-Дхейше», — сказано в пресс-релизе Минздрава. По данным медиков, погибшему было 1 лет, он скончался от огнестрельного ранения в область груди.

Несовершеннолетний палестинец был убит выстрелом в грудь во время беспорядков в лагере.

Очевидцы сообщают, что израильские военные рано утром провели рейд в лагере. В результате между военными и палестинцами произошли столкновения.

Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим находятся под оккупацией Израиля с 1967 года. Почти каждый день израильские силы безопасности проводят операции против палестинцев и задерживают их.

По данным палестинской стороны, в израильских тюрьмах находятся около семи тысяч палестинских заключенных, в том числе 57 женщин и 300 детей.