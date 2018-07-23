Символ «матерей Сребреницы», известная правозащитница Хатидже Мехмедович умерла

Боснийский народ скорбит в связи с кончиной известной правозащитницы Хатиджы Мехмедович, лишившейся семьи во время геноцида в Сребренице.

Во время массовой резни женщина потеряла не только 44-летнего супруга Абдуллу и двух сыновей- 18-летнего Альмира и 21 летнего Азмира, но и многих родственников.

В народе Хатиджу Мехмедович прозвали «символом матерей Сребреницы».

Глава Ассоциации женщин Сребреницы Хажра Джатидж рассказала, что Мехмедович была крайне смелой женщиной.

«В день геноцида убили всех членов её семьи. Хатиджа всегда говорила правду. Мы будем чтить память этой храброй женщины, которая вселяла веру в матерей», — отметила Джатидж.

Бывший глава муниципалитета Сребреницы Джамил Дуракович также отметил, что Мехмедович стала символом матерей Сребреницы.

«Она была символом поисков правосудия. В последние годы стойко боролась с болезнью. Несмотря на то, что именно в Сребренице она потеряла всех, кого любила, женщина не покинула родной город. Хатиджа Мехмедович будет жить в сердцах боснийцев, как борец за справедливость», — отметил он.

Спикер парламента Сребреницы Алижа Табакович же отметил, что народ будет чтить память женщины, которая не отказалась от борьбы за справедливость, несмотря на гибель всех членов семьи.

«Я уже не могу называть себя матерью. У меня нет сыновей. Не будет внуков. Я никогда не познаю этого счастья», — говорила Хатидже Мехмедович после потери семьи.

Хадиджа Мехмедович, возглавившая Ассоциацию матерей Сребреницы, скончалась от рака в возрасте 66 лет в больнице Сараево.

Тело Мехмедович будет предано земле в среду, 25 июля в Сребренице.