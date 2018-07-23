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1 человек погиб, 13 пострадали при стрельбе в Торонто

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
Опубликовано
Фото: AFP
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Один человек погиб в результате стрельбы в канадском городе Торонто, число пострадавших увеличилось до 13, сообщает городская полиция.

Стрельба произошла в городе вечером в воскресенье (утро понедельника мск). Ранее сообщалось, что ранения получили девять человек, в том числе маленькая девочка. Состояние раненых не известно. Обстоятельства инцидента выясняются. По данным полиции, злоумышленник ликвидирован.

«Глава полиции Торонто (Марк) Сондерс предоставил СМИ новую информацию. Четырнадцать человек ранены при помощи легкого огнестрельного оружия, одна совершеннолетняя женщина скончалась. Одна девочка находится в критическом состоянии. Подозреваемый погиб (среди 14 раненых и погибших он не учитывается)», — говорится в официальном Twitter-аккаунте полиции.

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