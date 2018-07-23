2 человек погиб, 12 пострадали при стрельбе в Торонто

В школах в 2018 году погибло больше американцев, чем на военной службе — газета

Число погибших в результате стрельбы в одном из районов канадского города Торонто увеличилось до двух человек, 12 человек пострадали, сообщает телерадиовещательная корпорация CBC со ссылкой на официального представителя отделения по специальным расследованиям провинции Онтарио.



Стрельба произошла в городе вечером в воскресенье (утро понедельника мск). Ранее сообщалось, что ранения получили девять человек, в том числе маленькая девочка. Состояние раненых не известно. Обстоятельства инцидента выясняются. По данным полиции, злоумышленник ликвидирован.



«Глава полиции Торонто (Марк) Сондерс предоставил СМИ новую информацию. Четырнадцать человек ранены при помощи легкого огнестрельного оружия, одна совершеннолетняя женщина скончалась. Одна девочка находится в критическом состоянии. Подозреваемый погиб (среди 14 раненых и погибших он не учитывается)», — говорится в официальном Twitter-аккаунте полиции.

По данным CBC, стрельбу устроил 29-летний молодой человек, личность его не раскрывается. О мотивах злоумышленника не сообщается.