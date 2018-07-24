В Париже покончила с собой основательница движения Femen

Одна из трёх основательниц движения Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже, сообщила РИА Новости другая представительница движения Инна Шевченко.



«Да, да, могу подтвердить», — сказала Шевченко на просьбу корреспондента подтвердить информацию о смерти Шачко.



Ранее ряд СМИ со ссылкой на сообщение в социальных сетях сообщили, что Шачко свела счёты с жизнью 23 июля в своей парижской квартире.



Шачко стояла у истоков движения Femen, появившегося в 2008 году на Украине. Активистки движения, зарегистрированного во Франции в 2012 году, проводят эпатажные топлесс-акции по всему миру. Его филиалы появились и в ряде других государств.