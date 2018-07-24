Жару, из-за которой в Японии погибли 77 человек, признали стихийным бедствием

Установившаяся на обширной территории Японии жара привела к гибели 77 человек в течение недели, более 30 тысяч человек были госпитализированы с тепловыми ударами, свидетельствуют данные управления пожарной охраны, в ведении которой находится служба скорой помощи.

Метеорологическое управление Японии признало волну жары стихийным бедствием.



Наибольшее число пострадавших от жары в период с 16 по 22 июля отмечается в столичном регионе, в префектурах Аити, Осака, Саитама, Хёго, Тиба и Киото. Большинство пострадавших и умерших — люди пожилого возраста, которые часто не следят, как долго они находятся на улице, или не включают дома кондиционеры в целях экономии. Власти страны призывают население носить головные уборы, пить побольше жидкости и не находиться длительное время под открытым солнцем.



Жаркая погода в Японии установилась около двух недель назад после нескольких дней обильных ливней, повлекших за собой наводнения и паводки. На протяжении недели столбики термометров на значительной территории страны, включая пострадавшие районы, удерживались на отметке около 35 градусов.



Однако в минувшие выходные температура в ряде регионов резко подскочила к 40-градусной отметке, а в понедельник и вовсе достигла рекордных значений, превысив 41,1 градуса. Рекордные значения были зафиксированы в городе Кумагая префектуры Сайтама. Прежде в Японии самая высокая температура достигла 41 градуса 12 августа 2013 года в районе Симанто префектуры Коти.



Жара продолжится



Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в Японии сохранится жаркая погода. В юго-западных, центральных и восточных районах страны температура вновь превысит отметку в 35 градусов, а в ряде регионов в очередной раз приблизится к 40-градусному порогу.



Изнуряющая жара не спадает даже в ночное время. Так, рано утром вторника, когда на часах не было еще и семи, воздух в некоторых районах уже прогрелся выше 33 градусов. По данным метеорологов, во вторник в городах Киото и Нагоя ожидается не менее 38 градусов, городах Осака и Нара — не менее 37 градусов, в Токио и Хиросиме — не менее 36 градусов.



Специалисты отмечают, что температура в юго-западных и центральных регионах в июле этого года превышает средние показатели на 3,5-4 градуса и является рекордной за всю историю метеорологических наблюдений, начатых в 1961 году.



Несмотря на то, что жизнь в Японии не изменилась радикальным образом с приходом жары, эксперты предупреждают, что высокие температуры в Японии могут сохраниться еще около двух недель.