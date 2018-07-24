Израиль сбил самолёт режима Асада, нарушивший границу

Израильские военные сбили самолёт «Сухой», принадлежащий режиму Башара Асада после того, как он нарушил границу страны, сообщила армейская пресс-служба.



По самолёту, который углубился в израильское воздушное пространство на два километра, были выпущены две зенитные ракеты из комплекса противовоздушной обороны Patriot.



«Две ракеты Patriot были выпущены по сирийскому самолету «Сухой», который вторгся в воздушное пространство Израиля», — сказано в сообщении.



«Армия обороны Израиля отслеживала приближение самолета, который углубился на два километра в израильское воздушное пространство. Затем он был перехвачен ракетами Patriot», — говорят военные.



Израильтяне предполагают, что самолет участвовал в бомбардировке территорий контролируемых оппозицией, которые идут последние недели в приграничных районах на юго-западе Сирии.



«С утренних часов наблюдался рост интенсивности внутренних боестолкновений в Сирии, включая активизацию действий сирийских ВВС», — сказано в пресс-релизе.