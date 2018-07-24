Россия «никогда не станет другом» США — постпред при ООН Хейли

Постпред США при ООН Никки Хейли утверждает, что Россия «никогда не станет другом» Америке. С такими словами она выступила в понедельник в интервью телекомпании CBN.

«Мы не доверяем России, мы не доверяем [российскому президенту Владимиру] Путину и никогда не будем [доверять]. Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт», — полагает дипломат.

При этом она считает, что встреча американского президента Дональда Трампа с Путиным «должна была произойти». Хейли отметила, что американо-российский саммит «долго заставлял себя ждать». Постпред подчеркнула, что довольна политикой Вашингтона по отношению к Москве.

16 июля в Хельсинки прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это был первый полноформатный российско-американский саммит со времени избрания Трампа президентом США в 2016 году. До этого контакты двух лидеров проходили на полях многосторонних встреч.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону направить приглашение российскому лидеру посетить осенью Вашингтон.