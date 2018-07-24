79 человек погибли, 187 пострадали при пожарах в Греции

Число погибших в результате лесных пожаров в пригородах Афин достигло 79 человек.

Число пострадавших составило 187 человек, среди них 23 ребёнка, в критическом состоянии находятся 11 человек.

Греческое общественное телевидение ERT назвало случившееся национальной трагедией.



Ситуация вышла из-под контроля, в Аттике объявлено чрезвычайное положение.



В понедельник вспыхнуло несколько крупных пожаров. Сгорели десятки домов. Наиболее сложная ситуация в районе Кинета на западе Аттики, где с огнём борются сотни пожарных, самолеты и вертолёты пожарной авиации, закрыта национальная автотрасса Афины-Коринф.

В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра достигает 38-40 градусов. В понедельник вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров.



Сильные пожары и на востоке столичного региона в районе Каллитехнуполи, Дау Пентелис, Нео Вутза, Мати, Рафина, где эвакуированы дети из летних лагерей.



Для эвакуации людей из прибрежных районов задействованы корабли военно-морских сил Греции. Они вывезли более 760 человек. Власти Греции уже запросили помощь у других стран, чтобы справиться со стихией.