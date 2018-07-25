Более 19 человек погибли в результате прорыва плотины ГЭС в Лаосе

Государственное новостное агентство Лаоса КПЛ сообщило в среду о гибели 19 человек в результате наводнения, вызванного внезапным прорывом дополнительной плотины строящейся гидроэлектростанции в провинции Аттапы на юге Лаоса, назвав, однако, цифру неокончательной.

На настоящий момент подтверждена гибель 19 человек, 49 человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. Только по ее окончании, когда все пропавшие без вести будут найдены, можно будет точно назвать количество погибших в результате катастрофы, говорится в сообщении.

Ранее КПЛ сообщало о неизвестном количестве погибших и сотнях пропавших без вести. По данным вьетнамского государственного новостного агентства ВНА, в районе катастрофы за вторник, первый день спасательной операции, были найдены 28 тел погибших. Волонтеры, работающие в районе катастрофы, опубликовали в соцсетях другую цифру — не менее 40 погибших.

Катастрофа произошла в понедельник в районе Санамсай провинции Аттапы, находящейся на юге Лаоса и граничащей с Вьетнамом и Камбоджей. После прорыва строящейся дополнительной плотины ГЭС Сепиан-Се Нам Ной произошло наводнение, в результате которого оказались затоплены шесть из 42 деревень района Санамсай («деревня» в Лаосе — наименьшая административно-территориальная единица).

Официальных данных о количестве погибших пока не поступало, однако лаосское государственное новостное агентство КПЛ сообщило во вторник о наличии жертв и сотнях пропавших без вести. Агентство также сообщило, что в результате наводнения более 6,6 тысячи человек остались без крова. Вьетнамское государственное новостное агентство ВНА сообщило во вторник вечером о том, что в течение дня во вторник спасатели обнаружили в районе катастрофы 28 тел погибших.

Во вторник премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит отложил ежемесячное заседание правительства и направился вместе с министрами и другими чиновниками на место происшествия, чтобы контролировать поисково-спасательную операцию в районе наводнения. Властям провинции удалось начать эвакуацию населения шести деревень еще вечером в воскресенье, когда компания, ведущая строительство, сообщила о вероятности прорыва плотины в результате многодневных сильных ливней. В случае начала наводнения в ходе эвакуации жителям было предложено перейти на более высокие места и дожидаться вывоза с затопленной территории плавсредствами. Прорыв плотины произошел, когда все еще шла пешая эвакуация. Во вторник эвакуация продолжилась уже с помощью лодок и плотов.

Гидроэлектростанция Сепиан-Се Нам Ной строится консорциумом, состоящим из предприятий Южной Кореи, Лаоса и Таиланда, с финансированием таиландскими банками под инвестиционные гарантии Южной Кореи. Сепиан-Се Нам Ной является одной из сети электростанций, строящихся на горных реках Лаоса, потенциал гидроэнергетики которого считается одним из самых высоких в Азии. Опираясь на уже существующие мощности, Лаос экспортирует электроэнергию в больших количествах в Таиланд и в меньших — в другие соседние страны. Создание большого каскада электростанций на реке Меконг, ее притоках и множестве горных рек Лаоса может превратить страну в «электрическую житницу Азии», как это было спрогнозировано в специальном докладе экспертной группы ООН по оценке гидроэнергоресурсов страны еще в 1988 году. Большинство проектов строительства электростанций в Лаосе финансируется иностранными инвесторами, чаще всего предприятиями из КНР и Таиланда.

До начала строительства электростанций горные провинции Лаоса не испытывали катастрофических наводнений даже в сезон дождей. В последние годы аварии на объектах строительства ГЭС неоднократно вызывали сильные наводнения в горных районах страны.