Палестинец делает горшки для цветов из бомб и баллончиков от слезоточивого газа

Палестинец в секторе Газа превращает бомбы и баллончики от слезоточивого газа, которые использовали израильские войска против демонстрантов в ходе протестов против израильской оккупации, в произведение искусства.

34-летний Абдуль Карим Абу Атая собирает использованные в ходе конфликтов бомбы и баллончики и делает из них декоративные чётки и горшки для растений, «посылая миру сообщение о мире».

«Оккупационные силы кидали в нас баллончики с газом, и я подумал, что могу использовать их, чтобы создавать чётки и горшки для цветов», — сказал Атая изданию Middle East Monitor, добавив, что он участвовал в демонстрациях против израильской оккупации, которые проходили на границах сектора Газа.

«Они кидали ими в нас, чтобы навредить, но мы хотим использовать их, чтобы отправить им сообщение о жизни и мире», — сказал он.

Атая отрезает верхнюю часть бомб и заполняет их почвой, помещая внутрь семя какого-либо растения.

Палестинец также сказал, что его работы символизируют любовь и тоску по землям, с которых их предки вынуждены были бежать.

«Оккупанты говорят, что пожилые умрут и молодые забудут, но нет. Мы помним, и даже больше, чем наши деды», — добавил он.

Число палестинцев, погибших с 30 марта по сегодняшний день в ходе протестов, достигло более 140 человек, тысячи получили ранения.

Последние два месяца палестинцы проводят демонстрации на границе Израиля и сектора Газа, протестуя против многолетней израильской оккупации.

В ходе разгона акций палестинцев израильские военные применяют боевые пули, за что подверглись жёсткой критике со стороны правозащитных организаций.