Путин и Трамп обсуждали Украину в Хельсинки, но не нашли, где прийти к согласию — Помпео

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на встрече в Хельсинки обсуждали вопрос Украины, но не нашли, где могли бы прийти к согласию, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью радиовещательной корпорации ABC, стенограмму которого распространил в среду Госдепартамент.

«Они обсуждали Украину. Не нашлось большого количества пунктов, по которым их мнения бы сошлись. Президент (Трамп — ред.) был твёрд в том, чтобы донести до мира мысль, что путь Минска (Минских соглашений — ред.) — это верный путь продвижения вперёд», — заявил Помпео.

Помпео обратил внимание на то, что в ходе переговоров двух лидеров было и множество других вопросов, по которым позиции не совпадают. «Была масса тем, по которым США и Россия противостоят друг другу, и было очень важно, чтобы лидеры их обсудили», — заметил госсекретарь.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Украинский Донбасс находится под контролем пророссийских сепаратистов. В Донецке и Луганске с 2014 года продолжаются бои между сепаратистами и украинской армией.

Отношения Украины и России обострились в 2014 году, когда Москва оккупировала украинский полуостров Крым и начала оказывать поддержку пророссийским сепаратистам на востоке Украины.

Крым, который является частью Украины, был оккупирован Россией в марте 2014 года по итогам вторжения российских войск на полуостров и незаконно проведённого под их присмотром «референдума». Украина и международное сообщество не признали действия Москвы и ввели политические и экономические санкции против России и её граждан.