28 человек погибли в результате взрыва в Пакистане

По меньшей мере 28 человека погибли, 30 человек были ранены в результате взрыва, прогремевшего в среду в пакистанском городе Кветта, столице провинции Белуджистан. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

Взрыв произошел возле избирательного участка в день выборов в нижнюю палату парламента. Все пострадавшие были доставлены в больницы. Полиция сообщила, что район взрыва оцеплен для проведения расследования.

По данным СМИ, взрыв произошел возле одного из полицейских автомобилей, который выполнял патрулирование. Пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается медицинская помощь, подтвердили собеседники телеканала.

25 июля в Пакистане проходит голосование на выборах в Национальную ассамблею Пакистана и региональные законодательные собрания.

Право голоса имеют 105 миллионов избирателей, избирающих законодателей на новый пятилетний срок.

Более 85 тысяч избирательных участков открылись в 08.00 по местному времени.

Предвыборные кампании были омрачены многочисленными нападениями и терактами на политических деятелей и кандидатов в депутаты Национальной ассамблеи и региональных парламентов. Так, в результате теракта 13 июля на встрече избирателей в округе Мастунг погибли порядка 130 человек, включая кандидата в депутаты ассамблеи Белуджистана Навабзада Сираджа Раизани.