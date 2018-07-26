Британские самолёты сопровождали российский Су-24 над Чёрным морем

Британские истребители Eurofighter Typhoon были утром в четверг подняты в воздух для сопровождения российского бомбардировщика Су-24 над Чёрным морем. Об этом сообщила на своём сайте лондонская газета Sun.

В сообщении Королевских ВВС указывается, что самолётам из России не удалось проникнуть в воздушное пространство НАТО, так как оно патрулировалось британскими ВВС «в качестве сдерживающего фактора».

Британские самолёты вылетели с румынской военно-воздушной базы Михаил Когэлничану (уезд Констанца) после того, как получили сигнал о том, что находившийся над акваторией западной части Черного моря Су-24 стал приближаться к границам воздушного пространства НАТО. По информации газеты, за штурвалом самолетов Eurofighter Typhoon находились пилоты 135-го экспедиционного авиакрыла королевских ВВС Великобритании.

В апреле на вышеупомянутую румынскую авиабазу прибыли четыре британских истребителя. В задачу «Тайфунов» входит патрулирование воздушного пространства на восточном фланге НАТО.

В Минобороны Великобритании не смогли предоставить оперативный комментарий на информацию о сопровождении британскими самолетами российского бомбардировщика.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием российской стороны.

Ранее ВВС Великобритании неоднократно поднимали самолёты из состава расквартированных в Румынии сил НАТО для сопровождения российских бортов. В частности, в мае британские истребители сопроводили Ил-20,который приблизился к воздушному пространству НАТО над Чёрным морем.