Карикатурист Jerusalem Post уволен за изображение Нетаньяху в виде свиньи

Карикатурист Ави Кац был уволен из израильского издания Jerusalem Post после того, как он изобразил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в виде свиньи на одной из недавних карикатур, сообщает издание Haaretz в четверг.

Карикатура, являющаяся отсылкой к книге Джорджа Оруэлла «Скотный двор», была опубликована в журнале Jerusalem Report, который принадлежит Jerusalem Post.

Рисунок Каца основан на фотографии, на которой Нетаньяху окружён израильскими депутатами во время празднований принятия закона о национальном характере Государства Израиль 19-го июля.





Автор изобразил всех участников фотографии в виде свиней, подписав свою работу известной цитатой из книги Оруэлла: «Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие».

Учитывая, что преобладающая религия в Израиле – иудаизм, запрещающая потребление свинины, изображение политиков в виде свиней вызвало массу споров.

В то время, как карикатура стала жертвой жёсткой критики, некоторые люди поддержали работу Каца, ссылаясь на свободу слова.

Изданная в 1945 году книга «Скотный двор» является сатирической притчей, в которой Оруэлл показал перерождение революционных принципов и программ, то есть постепенный переход с идей всеобщего равенства и построения утопии к диктатуре и тоталитаризму. Книга является аллегорией на революцию 1917 года и последующие события в России.