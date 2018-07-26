Студентка из Швеции остановила депортацию афганца

Студентке Гётеборгского университета Элин Эрссон удалось предотвратить депортацию гражданина Афганистана, которому ранее отказали в убежище в Швеции.

Попав на борт самолёта, на котором мужчину должны были депортировать, девушка отказывалась садиться на своё место до тех пор, пока 52-летнего афганца не снимут с рейса.

«Это неправильно — отправлять людей в ад»: студентка Гётеборгского университета Элин Эрссон остановила депортацию 52-летнего афганца, которому ранее отказали в убежище в Швеции https://t.co/c4s3dJbHOS pic.twitter.com/IsJ8KBLODd — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) July 26, 2018

Как сообщают шведские СМИ, Эрссон приобрела билет на рейс компании Turkish Airlines (THY) из Гётеборга в Стамбул, узнав о решении о депортации афганского беженца.

Из самолёта девушка вела прямой эфир в Facebook со своего телефона, рассказывая о происходящем.

В то время как часть пассажиров поддержали девушку в её попытке помочь афганцу, некоторые люди отреагировали на её действия с агрессией. Так один из пассажиров, предположительно англичанин, отобрал у девушки телефон, который ей смогли вернуть только работники авиалиний.

«Что важнее: жизнь человека или ваше время?», — сказала девушка. «Это неправильно — отправлять людей в ад».

Когда бортпроводник попросил девушку прекратить съёмку и занять своё место, Эрссон ответила: «Я делаю, что в моих силах, чтобы сохранить жизнь человеку», добавив, что самолёт не может взлететь пока хоть один пассажир остаётся на ногах.

Несмотря на негативные реакции, большая часть пассажиров поддержала девушку.

«Мы с ней согласны, нет никакого смысла отправлять этого мужчину на смерть. Либо его снимут с рейса, либо мы все выйдем», — сказал один из пассажиров на турецком языке.

После около 15 минут споров Эрссон удалось добиться того, чтобы мужчину сняли с рейса. Позже девушка согласилась выйти из самолёта, убедившись, что афганец также его покинул.