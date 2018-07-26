США выпустили «Крымскую декларацию», в которой отказались признать Крым частью России

Путин и Трамп обсуждали Украину в Хельсинки, но не нашли, где прийти к согласию — Помпео

Госдепартамент США обнародовал «Крымскую декларацию» — документ, определяющий официальную позицию США относительно незаконной аннексии Крымского полуострова Россией.

В документе, подписанном госсекретарем США Майком Помпео, подчёркивается, что незаконное присоединение Крыма, осуществленное Россией в 2014 году, нарушает принципы международного права, исключающие насильственное изменение границ государств.

«Также, как и в случае с декларацией Уэллеса 1940 года, Соединенные Штаты подтверждают, что их политика заключается в отказе от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной посредством применения силы в нарушение международного права. Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом США не приемлют попытку России аннексировать Крым и обещают продолжать эту политику до полного восстановления территориальной целостности Украины», — говорится в декларации.

В документе содержится призыв к России «придерживаться принципов международного права и положить конец оккупации Крыма».

«США призывают Россию уважать принципы, приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма. По мере того как демократические государства стремятся построить независимый, справедливый и процветающий мир, мы должны поддерживать наши обязательства международному принципу равенства суверенных стран и уважать территориальную целостность других государств. Россия своими действиями продемонстрировала поведение, недостойное великой страны, и решила сама себя изолировать от международного сообщества», — говорится в декларации.

Согласно Декларации Уэллеса, названной по имени госсекретаря Бенджамина Самнера Уэллеса, США официально отказались признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР.

Крым, который является частью Украины, был оккупирован Россией в марте 2014 года по итогам вторжения российских войск на полуостров и незаконно проведённого под их присмотром «референдума». Украина и международное сообщество не признали действия Москвы и ввели политические и экономические санкции против России и её граждан.