У посольства США в Пекине прогремел взрыв

Очевидцы сообщили о взрыве у посольства США в Пекине, на место прибыла полиция, передает агентство Associated Press.
Полиция Пекина в районе Чаоян, где расположено посольство США, задержала мужчину, у которого в руках, предположительно, взорвалась самодельная бомба.
Отмечается, что мужчина был задержан и отправлен в больницу, кроме него в результате инцидента никто не пострадал.
По данным полиции, задержанному 26 лет, он житель Внутренней Монголии. Ведется расследование случившегося.
Как пишет агентство со ссылкой на фотографии очевидцев в Twitter, взрыв произошел у посольства США в Пекине в четверг, на снимках видны большие клубы дыма.
Посольство США в Пекине подтвердило, что у здания дипмиссии в четверг сработало взрывное устройство, пострадал лишь злоумышленник, приведший его в действие, говорится в заявлении американского посольства.
«Взрыв произошёл сегодня около 13.00 на улице снаружи территории посольства. По данным сотрудника региональной безопасности посольства, взрывное устройство привёл в действие один человек», — говорится в документе.
Полицейские машины окружили район в северо-восточной части Пекина.
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что взрыв возле посольства является одиночным инцидентом нарушения общественного порядка, а полиция «уже своевременно провела разбирательство случившегося».