У посольства США в Пекине прогремел взрыв

Очевидцы сообщили о взрыве у посольства США в Пекине, на место прибыла полиция, передает агентство Associated Press.

Полиция Пекина в районе Чаоян, где расположено посольство США, задержала мужчину, у которого в руках, предположительно, взорвалась самодельная бомба.

Отмечается, что мужчина был задержан и отправлен в больницу, кроме него в результате инцидента никто не пострадал.

По данным полиции, задержанному 26 лет, он житель Внутренней Монголии. Ведется расследование случившегося.

Как пишет агентство со ссылкой на фотографии очевидцев в Twitter, взрыв произошел у посольства США в Пекине в четверг, на снимках видны большие клубы дыма.

Посольство США в Пекине подтвердило, что у здания дипмиссии в четверг сработало взрывное устройство, пострадал лишь злоумышленник, приведший его в действие, говорится в заявлении американского посольства.

«Взрыв произошёл сегодня около 13.00 на улице снаружи территории посольства. По данным сотрудника региональной безопасности посольства, взрывное устройство привёл в действие один человек», — говорится в документе.

Полицейские машины окружили район в северо-восточной части Пекина.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что взрыв возле посольства является одиночным инцидентом нарушения общественного порядка, а полиция «уже своевременно провела разбирательство случившегося».