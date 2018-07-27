Путин заявил, что пригласил Трампа в Москву, но готов ко встрече и в Вашингтоне

Путин и Трамп обсуждали Украину в Хельсинки, но не нашли, где прийти к согласию — Помпео

Президент России Владимир Путин заявил, что пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву, но готов приехать на встречу с ним и в Вашингтон, главное, чтобы были созданы условия для работы.

«Что касается встреч, я прекрасно понимаю, что сказал президент Трамп, у него есть желание проводить дальнейшие встречи. И я готов к этому. Но нужно, чтобы были условия соответствующие, чтобы они создавались, эти условия. В том числе и в наших странах мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, пожалуйста. Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Российский лидер подчеркнул, что готов встретиться с Трампом и в американской столице.

«Я готов и в Вашингтон приехать. Но повторяю ещё раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы», — сказал Путин.

Значительное сокращение вложений России в госдолг США Путин объяснил необходимостью снижения экономических рисков.

США используют финансовые инструменты, в том числе платёжные системы, как инструменты политической борьбы, что подрывает доверие к доллару как к универсальной платёжной валюте и побуждает всё больше стран задумываться о переходе на расчёты в национальных валютах, чтобы снизить зависимость от доллара, сказал президент.

По его словам, Россия не собирается «делать резких движений» и отказываться от доллара, поскольку евро не может претендовать на тот же уровень универсальности.

Россия будет действовать в зависимости от развития событий, добавил Путин.

Президент также сообщил, что БРИКС пока не планирует расширять формат и включать в свой состав новые страны.

Путин анонсировал саммит Россия-Африка, для участия в котором планируется пригласить лидеров всех африканских стран.