Утверждён закон об автономии для ряда мусульманских регионов Филиппин

Президент Филиппин Родриго Дутерте одобрил закон о предоставлении широкой автономии мусульманам из народности моро.

Принятый парламентом Филиппин закон «Об автономном регионе Бангсаморо», предусматривающий широкую автономию регионам с компактным проживанием представителей народности моро, ранее был направлен на подпись президенту Филиппин Родриго Дутерте.

Закон должен быть вынесён на всенародное голосование в районе проживания народности моро в течение 90-150 дней.

Закон направлен на повышение благосостояния мусульман моро и предоставляет широкую автономию провинции Минданао и прилегающим к ней островам.

Центральное правительство Филиппин передаст все полномочия по управлению регионом местным властям Бангсаморо.

Правительство автономии обеспечит самоуправление посредством энергетических ресурсов.

Исламский освободительный фронт моро уже 40 лет ведет борьбу с властями Филиппин. Жертвами столкновений за это время стали более 120 тысяч человек. 27 марта 2014 года между сторонами было подписано мирное соглашение, согласно которому мусульманский юг острова Минданао станет автономным регионом.

В апреле Дутерте заявил, что соответствующий законопроект будет утверждён до конца мая, в противном случае он подаст в отставку.