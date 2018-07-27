1 человек погиб в результате пожаров в Калифорнии

Режим ЧП объявлен в трёх округах американского штата Калифорния из-за природных пожаров, в результате которых уже погиб один человек, сообщается на сайте губернатора штата Джерри Брауна.



Согласно заявлениям, опубликованным на сайте, режим ЧС был объявлен в округах Марипоса, Риверсайд и Шаста.



«Пожар, который охватил (в округе Марипоса — ред.) более 43 тысяч акров земли (более 17 тысяч гектаров), все еще представляет угрозу для домов и других строений, что требует эвакуации жителей», — говорится в заявлении.







Ранее сообщалось об эвакуации 12 тысяч человек. Полиция Калифорнии задержала одного автомобилиста для допроса после того, как поступило сообщение о подозрительном транспортном средстве возле отправной точки пожара в округе Риверсайд.



Губернатор Калифорнии также подтвердил гибель одного человека из-за пожаров. Речь идет о сотруднике департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата, который погиб во время ликвидации возгорания. Пожарная служба штата также сообщила о семи пострадавших.